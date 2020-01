Isabel dos Santos está de saída da Efacec

A empresária angolana é dona de 72% do capital da empresa de eletromecânica e os trabalhadores dizem estar "muito preocupados". O Sindicato das Indústrias Transformadoras e Energia do Norte já pediu audiências com a administração da Efacec, com o Governo e agendou um plenário dos trabalhadores para a próxima semana.