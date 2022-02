Isabel II ainda com sintomas de covid-19 cancela compromissos

O porta-voz do Palácio de Buckingham diz que a monarca de 95 anos ainda apresenta "sintomas leves similares a uma constipação" e acrescenta que, apesar deste cancelamento "continuará com as tarefas simples da agenda".



Serão decididos mais perto da data os compromissos marcados para o final da semana, como a audiência semanal com o primeiro-ministro Boris Johnson.