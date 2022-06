Isabel II. Começaram as festividades dos 70 anos de reinado

Isabel II marcou presença no primeiro dia do jubileu que assinala os 70 anos do seu reinado. O dia começou com uma parada de milhares de militares e um espetáculo aéreo nos céus de Londres. Na varanda do Palácio de Buckingham, a rainha esteve rodeada da família mais próxima e com algumas ausências bem notadas.