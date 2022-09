Isabel II. Cortejo fúnebre em marcha na Escócia rumo a Edimburgo

Foi o primeiro momento em que os os britânicos puderam ver o caixão com o corpo de Isabel II. Esta é a primeira etapa de uma viagem que segue depois até Londres para as cerimónias fúnebres. Ao longo do percurso milhares de pessoas concentram-se em homenagem.