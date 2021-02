Isabel II fez lobbying para ocultar do público valor da sua fortuna pessoal

Uma série de documentos descobertos nos Arquivos Nacionais britânicos revelam que, de modo a evitar que as finanças pessoais da rainha fossem publicamente divulgadas.A intervenção da rainha levou o Governo a incluir nessa proposta uma cláusula segundo a qual as empresas usadas por “chefes de Estado” ficariam isentas de novas medidas de transparência.O acordo, arquitetado há cerca de 50 anos, terá sido utilizado parasobre as participações e investimentos privados da rainha até pelo menos 2011.

A verdadeira dimensão da fortuna pessoal de Isabel II nunca foi revelada, mas estima-se que ascenda a centenas de milhões de libras.

As provas doexercido sobre o executivo foram encontradas durante uma investigação doacerca do uso, pela família real, de um procedimento parlamentar misterioso conhecido por “consentimento da rainha”, que tem como objetivo influenciar secretamente a formação de novas leis no Reino Unido.Segundo o. Esse alerta deve acontecer sempre antes da aprovação da lei em questão pelo Parlamento.Este procedimento, ao qual ooficial da família real se refere como “uma convenção estabelecida há muito tempo”, terá permitido à rainha e aos seus advogados exercerem a sua influência para conseguirem alterações legislativas ao longo dos anos.

Revelação do valor da fortuna seria “constrangedor”

Os documentos encontrados nos Arquivos Nacionais britânicos remontam a novembro de 1973, altura em que a monarca receou que uma proposta de lei para trazer transparência às participações em empresas pudesse levar ao escrutínio público das suas finanças.Foi então quee com eles discutir as medidas de transparência sugeridas na proposta de lei, elaborada pelo Governo do ex-primeiro-ministro Edward Heath.Um dos documentos revelados peloé uma carta escrita por um funcionário do Departamento de Comércio e Indústria, na qual este revela que Matthew Farrer lhe transmitiu a objeção da rainha em relação à proposta de lei e propôs que a monarca ficasse isenta da mesma., escreveu o funcionário em 1973.“Farrer não gostou de nenhuma das nossas sugestões de que as participações já não são, nos tempos que correm, motivo de vergonha, dado que toda a gente sabe que, por exemplo, podem consistir em propriedades imobiliárias. Ele também não percebeu que o problema poderia ser resolvido ao evitar participações em determinadas empresas”, refere a carta.

Empresa de fachada

O Departamento de Comércio e Indústria levou o problema aos ministros britânicos e, no mês seguinte, o Governo encontrou uma solução que protegesse a rainha., escreveu o então secretário do Comércio, Geoffrey Howe, numa missiva a outro ministro.Howe propôs uma nova cláusula que garantisse ao Governo o poder de isentar determinadas empresas da obrigação de revelar a identidade dos seus acionistas. A alteração iria incluir não só a rainha, mas também chefes de Governo, autoridades monetárias centrais ou entidades internacionais.O Governo criou ainda, de modo a que o público nunca soubesse quais das ações eram detidas pela rainha Isabel II.Segundo o, essa empresa era a Bank of England Nominees, gerida por trabalhadores do Banco de Inglaterra, que anteriormente seria o veículo através do qual a rainha movimentava as suas ações. Essas ações terão sido transferidas para a Bank of England Nominees em abril de 1977.O plano funcionou sem falhas até 2011, ano em que o Governo decidiu que a Bank of England Nominees deixaria de estar protegida pela lei do sigilo. Seis anos depois, a empresa fechou.