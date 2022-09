Isabel II. Um reinado de sete décadas

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em Mayfair, Londres, no dia 21 de abril de 1926. Subiu ao trono após a morte do pai, com 25 anos. Resistiu a guerras, crises políticas, tragédias mundiais e familiares e manteve sempre a autoridade e união de forma discreta. Reinou durante 70 anos e transformou-se numa das maiores e mais respeitadas personalidades do mundo inteiro.