Islamistas reivindicam ataque a complexo de hotel no Quénia

15 Jan, 2019, 14:24 / atualizado em 15 Jan, 2019, 16:24

“Estamos por detrás do ataque em Nairobi”, afirmou um porta-voz do islamista al-Shabaab | Dai Kurokawa - EPA

O complexo alvo do ataque, localizado na zona de Westland, abriga o hotel DusitD2, um dos maiores da capital queniana, além de dependências bancárias e escritórios.



Testemunhas no local, citadas pelas agências internacionais, dizem ter visto pelo menos quatro homens armados a invadir aquele espaço.Os bombeiros foram chamados ao complexo hoteleiro para extinguir incêndios em automóveis.



A polícia queniana vedou todos os acessos ao complexo hoteleiro. A resposta das forças de segurança decorreu sob o comando do número um do Diretório de Investigações Criminais do Quénia, George Kinoti, segundo a edição online da BBC.



“Enviámos agentes para o local, incluindo a unidade antiterrorismo, mas por agora não temos mais informações”, avançava pouco depois das explosões o porta-voz da polícia Charles Owino, citado pelo jornal britânico The Guardian.



“Ouvimos uma grande explosão de qualquer coisa atirada para o interior. Depois vi vidros partidos. Escondemo-nos até sermos salvos”, contou à agência Reuters Geoffrey Otieno, trabalhador de um cabeleireiro das proximidades.



“Comecei a ouvir tiros e então vi pessoas a fugir com as mãos levantadas. Algumas entraram no banco para se esconderem”, descreveu uma outra testemunha.Esta ação foi já reivindicada pelo grupo extremista al-Shabaab, através de um porta-voz identificado como Abdiasis Abu Musab.“Estamos por detrás do ataque em Nairobi. A operação continua. Daremos detalhes mais tarde”, afirmou, em declarações também noticiadas pela Reuters.O movimento al-Shabaab reclamou em 2013 a responsabilidade por um ataque a um centro comercial no Quénia que causou dezenas de mortes. Em 2015 o alvo foi uma universidade daquele país africano. Morreram então perto de 150 estudantes.