Israel. Acordo de Peretz para integrar Governo de unidade ameaça Trabalhistas

O acordo foi assinado também pelo deputado trabalhista Itzik Shmuli.







Peretz garantiu o lugar de ministro da Economia e Indústria, assim como a participação no gabinete. Shmuli será ministro para a Segurança Social.

Os deputados trabalhistas que se opõem à solução executiva de emergência, que mantém Netanyahu no poder, não foram informados. O mais ativo,, que deveria decidir se o Partido trabalhista ia ou não aderir ao Governo de emergência nacional forjado esta semana entre Benny Gantz, líder da coligação Azul e Branco, e o atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, líder do Likud.A pergunta a apresentar aos delegados deverá agora ser diferente. Em vez de lhes perguntar se aceitam participar no novo executivo liderado por Netanyahu,

Manobras

A reação de Michaeli ao acordo e à surpresa não foi conciliadora.







"Eles não querem saber dos nossos eleitores ou dos nossos militantes", afirmou. E, a assinatura do acordo, neste momento, "prova que eles também não querem saber dos ativistas da convenção". "Domingo, iremos votar contra o Governo de imunidade de Netanyahu", prometeu a deputada trabalhista.

Michaeli pode barafustar, mas, que já tinha pedido a Peretz, através dos seus advogados, para se adiar a convenção até se encontrar uma solução que garantisse resultados fidedignos.. Que, até agora e de acordo com várias queixas, não chegou aos ativistas que nem querem ouvir falar em entrar no Governo.Peretz demitiu recentemente o responsável trabalhista responsável pelas listas dos militantes do partido, o que poderá, ou não, ser significativo.Os advogados de Michaeli exigem agora que os textos de ambos os acordos assinados pela coligação Azul e Branco, tanto com o Likud como com o Partido Trabalhista, sejam apresentados aos militantes trabalhistas antes destes votarem.

Promessas

Aparentemente pouco incomodados com os riscos que correm,, uma coligação centro-direita que perdeu recentemente 16 deputados depois de aceitar aliar-se a Netanyahu,e "por se juntarem ao bloco Azul e Branco no próximo Governo".

Peretz, que já serviu Israel como ministro da Defesa em 2007, sob Ehud Olmert, justificou a decisão, à revelia de parte do próprio partido, com um olhar no futuro.





"Estamos a entrar num governo de unidade e de igualdade, com uma rotação do lugar de primeiro-ministro dentro de um ano e meio. No Governo, iremos liderar as políticas sociais, que irão refundar o Estado social e lidar com as consequências da crise do coronavírus", garantiu.

da população e fazer tudo para impedir ao mesmo tempo de dar o que chamou "passos e iniciativas diplomáticas irresponsáveis anti-democráticas"."Não iremos ficar indiferentes a um milhão de desempregados, ao colapso dos empresários e aos jovens pensionistas, que clamam por ajuda - temos de ser a sua voz e o seu escudo no seio do Governo. O executivo de que aceitamos fazer parte é um Governo de emergência nacional. Faremos parte do bloco Azul e Branco e tencionamos avançar com um programa realmente social", afirmou.

Um estranho acordo

Além de uma crise política aparentemente infindável,





Circunstância que poderá ter empurrado Gantz, cuja coligação Azul e Branca se formou no final de 2019 somente para destronar o Likud e Netanyahu - o primeiro-ministro há mais tempo no cargo em Israel - a aliar-se ao adversário, em vez de abrir caminho a novas eleições - as quartas em pouco mais de um ano.



O novo Governo de Israel foi arrancado à última hora esta semana, através de um acordo entre Benjamin Netanyahu e Benny Gantz, incapazes ambos de obter 61 dos 120 deputados do Knesset para formar um executivo, sozinhos ou com aliados.







O acordo prevê uma rotação de liderança, com Netanyahu a manter-se primeiro-ministro nos primeiros 18 meses, seguindo-se Gantz por igual período. O líder do centro-direita e os seus aliados, garantem entretanto as importantes pastas da Defesa, dos Negócis Estrangeiros e da Justiça.







O acordo só se tornou possível depois de incluir uma cláusula muito especial, que, afirmam analistas, visou unicamente escudar o atual primeiro-ministro de responder em tribunal a três acusações de corrupção e de suborno, cujo julgamento está marcado para 24 de maio.

Interpretações do texto rebuscado da cláusula referem que, caso a decisão do Supremo Tribunal determine a impossibilidade de Netanyahu ou Gantz servirem como primeiro-ministro ou primeiro-ministro "alternativo", Likud e Azuis e Brancos irão dissolver o Knesset, obrigando a novo escrutínio num cenário de pandemia.

Nada garantido



Resta saber se Peretz e Gantz irão colher frutos doces ou amargos desta decisão de apoiar um Governo integrado por Netanyahu, depois de todas as garantias de campanha, um e outro, de que nunca o fariam.







Além da ameaça de cisão interna nos Trabalhistas, esta aliança "com o diabo" como muitos se lhes referem, já custou a Gantz dois dos seus aliados azuis e brancos, Moshe Ya'alon, do partido Telem, de centro-direita, e Yair Lapid do centrista Yesh Atid, que se uniram ao membros da Lista Árabe Conjunta na oposição.



"Vão ter dificuldade em convencer os eleitores de que não tinham alternativa a aliar-se a Netanyahu, num Governo com mais de 40 ministros e vice-ministros, simplesmente para lidar com esta pandemia", referiu Akiva Eldar, analista israelita na Al Jazeera., incluindo um apelo de dezenas de ex-responsáveis pela segurança, académicos e empresários, contra a nomeação de um primeiro-ministro sob acusação", acrescentou Eldar na sua crónica de quinta-feira, antes ainda da assinatura entre Gantz e Peretz.





O futuro político de Israel parece tudo menos garantido.





Em cima do arame fica também a anexação da Cisjordânia, prometida ou ameaçada, consoante a perspetiva, por Netanyahu, a qual, a verificar-se, irá alterar o equilíbrio existente no Médio Oriente.

O acordo Netanyahu/Gantz dá ao atual primeiro-ministro poderes para propor ao Knesset e ao gabinete a anexação de quaisquer territórios assinalados pelo plano de paz divisado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sob aprovação norte-americana, muito antes das eleições de novembro que poderão ditar mudança de Administração na Casa Branca.





A possibilidade de anexação já foi criticada particularmente pela União Europeia e por várias potências europeias.