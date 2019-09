Israel acusado de plantar dispositivos de espionagem perto da Casa Branca

RTP12 Set, 2019, 17:34 | Mundo

O Governo norte-americano concluiu que os dispositivos eletrónicos de vigilância, encontrados perto da Casa Branca e em outros locais de Washigton DC, foram plantados pelo Governo de Israel.Estes simuladores, mais conhecidos como “StingRays”, geralmente são utilizados para espiar criminosos por serem capazes de intercetar conversas privadas e roubar informações confidenciais. Segundo o Vice News, cada dispositivo custa mais de 150 mil dólares.



"Ficou claro que os israelitas eram responsáveis", afirmou um dos antigos funcionários do FBI, com base numa análise forense, bastante detalhada, aos dispositivos supostamente utilizados.



De acordo com o testemunho de três antigos altos funcionários norte-americanos, os agentes israelitas têm vindo a espiar as conversas privadas de Donald Trump desde há quase dois anos.





No entanto, um porta-voz da embaixada israelita, em Washington, negou as acusações “sem sentido”.

”, assegurou Elad Strohmayer.O gabinete de Benjamin Netanyahu também negou as afirmações, segundo revelou o jornal israelita Haaretz “Uma mentira descarada.Esta diretiva é rigorosamente aplicada, sem exceção”.Na maioria dos casos de espionagem estrangeira descobertos em solo norte-americano, as consequências impostas pelo Presidente dos Estados Unidos costumam ser implacáveis. Desta vez, Donald Trump optou por não repreender o Governo israelita.Um dos antigos funcionários do Serviço de Inteligência do FBI criticou a forma como Trump lidou com a situação.", revelou o antigo funcionário.Apesar de o Governo de Trump não comentar os “assuntos relacionados com segurança ou inteligência”, o antigo funcionário considera que devia ter emitido, pelo menos, uma repreensão diplomática formal e condenar Israel pelas suas ações.O FBI recusou-se a comentar o assunto. O jornal norte-americano Politico adiantou ainda que o Departamento de Segurança Interna e o serviço secreto dos Estados Unidos também não teceram quaisquer comentários.