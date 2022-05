Israel admite classificar de "terroristas" dois movimentos de extrema-direita

No domingo, dezenas de milhares de nacionalistas israelitas, alguns deles entoando cânticos como "morte aos árabes", desfilaram no centro da principal via palestiniana na Cidade Velha de Jerusalém, quando celebravam o Dia de Jerusalém, um feriado israelita que assinala a captura da Cidade Velha na Guerra dos Seis Dias, em 1967.

A marcha, que tradicionalmente gera tensões, foi marcada mais uma vez por confrontos e ataques contra palestinianos, com insultos racistas e ameaças de "morte aos árabes", atribuídos a membros de grupos de extrema-direita, particularmente o grupo La Família e o grupo Lahava.

O primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, que lidera uma coligação governamental que pela primeira vez na história do país é apoiada por um partido árabe, criticou estas ameaças e `slogans`, apontando o dedo a esses dois movimentos.

Também o chefe da diplomacia de Israel, Yair Lapid, classificou os dois grupos de extrema-direita como sendo uma "lamentáveis" e não merecendo "segurar a bandeira israelita".

Hoje, o ministro da Defesa, Benny Gantz, disse que o Governo está a ponderar colocar esses dois movimentos na lista de entidades "terroristas".

"Acredito que é hora de examinar (a possibilidade) de definir grupos como La Familia e Lahava como organizações terroristas. Sei que a questão já foi colocada às forças de segurança", disse Gantz.

La Familia é um grupo de apoiantes do clube de futebol Beita Jerusalém, conhecido pela sua violência e insultos contra os árabes, enquanto Lehava é uma organização anti-miscigenação inspirada nos ensinamentos de Meir Kanaha.

Este falecido rabino foi o fundador do partido antiárabe Kach, classificado como "terrorista" em Israel após o assassínio em 1994 de 29 palestinianos em Hebron, na Cisjordânia ocupada, por um dos seus discípulos, Baruch Goldstein.