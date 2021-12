Israel admite envolvimento na morte de Soleimani

“O assassinato de Soleimani foi um feito, uma vez que o nosso principal inimigo, a meu ver, são os iranianos”, disse Tamir Hayman, que abandonou funções em outubro passado, em entrevista a uma publicação de assuntos militares e amplamente citada pela imprensa israelita.



A morte de Soleimani é um dos "dois assassinatos significativos e importantes [que] podem marcar o meu mandato", afirmou Hayman.

É a primeira vez que um alto funcionário israelita admite participação na morte daquele que era um dos homens mais importantes do regime iraniano, apesar dos rumores que davam Tel-Aviv como estando na origem das informações sobre a localização de Soleimani com Washington.





Em maio, foi divulgado que Israel tinha partilhado três dos seus números de telefone com os Estados Unidos, horas antes do ataque de drone no aeroporto de Bagdade. Com base em fontes americanas, Soleimani terá trocado de telemóvel três vezes nas seis horas que antecederam a sua partida da Síria. No entanto, os serviços secretos israelitas – que até agora apenas comentaram que a morte tinha contribuído para a estabilização da região – estavam a rastrear as suas movimentações juntamente com os norte-americanos.

O ex-chefe dos serviços secretos miliares revelou que o facto de Israel ter gorado “de muitas maneiras as tentativas (de Teerão) de contrabandear armas e dinheiro”, os iranianos não conseguem “entrincheirar-se na Síria”.





Soleimani era comandante das Forças Quds, da Guarda Revolucionária, encarregadas das operações no exterior do Irão e esteve presente no terreno na Síria e no Iraque, onde dirigiu as milícias xiitas aliadas de Teerão.







O líder iraquiano tinha como desígnio estabelecer uma ponte terrestre de Teerão até ao Mar Mediterrâneo, assim como alargar a influência no Iémen. A influência regional terá grande importância para o regime para, através do seu programa nuclear, neutralizar a ação de países ocidentais.

Para o então presidente do Irão, Hassan Rohani, o assassinato de Soleimani foi uma "vingança" contra todos os países independentes da região e os que mostraram oposição às “conspirações” dos Estados Unidos e de Israel.

Baha Abu al-Ata

Além de Qasem Soleimani, outras das mortes no curriculum de Hayman é a do jihadista islâmico Baha Abu al-Ata, num ataque com mísseis, na Faixa de Gaza.A Operação Black Belt, em 2019, foi lançada para deter Ata, já descrito pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas israelitas, Aviv Kohavi, como “”, por estar a planear uma série de ataques contra civis e militares israelitas.