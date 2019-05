Israel. Adolescente judeu julgado por assassinato de palestiniana

RTP08 Mai, 2019, 18:10 | Mundo

Aisha al-Rabi, uma palestiniana e mãe de oito filhos, foi assassinada no ano passado na Cisjordânia quando o carro que conduzia foi atingido por pedras. Na sequência do ataque, foram detidos cinco judeus menores.



Uma das pedras que atingiu Aisha continha vestígios de DNA da vítima, do seu marido e do jovem em julgamento.