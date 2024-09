Israel afirma que eliminou comandante de mísseis do Hezbollah

"Durante anos e durante a guerra, foi responsável pelos lançamentos contra o território israelita", afirmaram as forças israelitas num breve comunicado, no qual afirmaram que, no ataque, Kabisi estava acompanhado por outros comandantes do grupo libanês apoiado pelo Irão.

Israel atacou hoje a capital libanesa, pela quinta vez desde outubro do ano passado, em plena escalada dos seus bombardeamentos contra o grupo xiita no sul e leste do Líbano, que já fizeram mais de 500 mortos e 1.800 feridos.

O ataque a Beirute atingiu um edifício residencial no bairro de Ghobeiry, nos subúrbios sul de Beirute, conhecido como Dahye.

Segundo as autoridades libanesas, pelo menos seis pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas no bombardeamento.

Este subúrbio já foi alvo de outros ataques israelita na segunda-feira, do qual o comandante do Hezbollah, Ali Karaki, saiu ileso, e na sexta-feira passada em que morreram mais de 50 pessoas, segundo a última contagem fornecida pela Defesa Civil libanesa.

A zona foi atacada cinco vezes desde o início dos combates entre Israel e o Hezbollah, há quase um ano, e em todos eles os principais alvos foram os líderes do grupo xiita ou do movimento islamita palestiniano Hamas.

O intenso fogo cruzado atingiu níveis sem precedentes nos últimos dias, depois de Israel ter iniciado uma campanha de bombardeamentos contra o sul e o leste do Líbano, na qual 558 pessoas morreram (incluindo 50 crianças e 94 mulheres) e 1.800 ficaram feridas, segundo os últimos dados das autoridades libanesas.

Israel acusa o grupo xiita (tal como faz com o Hamas na Faixa de Gaza) de usar casas de civis para armazenar armas e defende que a sua ofensiva nos últimos dias procura degradar as capacidades do Hezbollah para atacar território israelita.

O grupo libanês tem visado militarmente Israel desde 07 de outubro de 2023, após o ataque do seu aliado Hamas em solo israelita, que desencadeou a atual guerra na Faixa de Gaza.

Desde então, Israel e Hezbollah têm trocado tiros numa base diária, provocando a deslocação de dezenas de milhares de pessoas em ambos os lados da fronteira israelo-libanesa.

Na última semana, Israel intensificou os seus ataques contra o Hezbollah no Líbano, à medida que as autoridades de Telavive anunciaram uma deslocação das operações militares da Faixa de Gaza para o norte do país.