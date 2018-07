Israel ameaça guerra contra Gaza por causa de papagaios e balões

RTP13 Jul, 2018, 18:37 / atualizado em 13 Jul, 2018, 18:41 | Mundo

O Hamas, que controla a Faixa de Gaza, tem colocado no ar balões e papagaios com explosivos que têm provocado inúmeros incêndios no sul de Israel. Como consequência, milhares de hectares já foram queimados e os danos em shekels, moeda israelita, já vão em milhões.



Na passada segunda-feira, Israel anunciou que iria encerrar a passagem na fronteira de Kerem Shalom – a principal passagem de mercadorias comerciais para a Faixa de Gaza – como resposta aos ataques.



Afirmaram, no entanto, que iriam continuar a permitir a passagem de ajuda humanitária, tal como comida e medicamentos, apesar de ser necessária uma autorização especial.







Na quarta-feira, os balões e papagaios provocaram 19 incêndios.

Israel tem, até agora, evitado tomar medidas em relação aos ataques. No entanto, a pressão política exercida sobre as Forças de Defesa israelitas devido aos prejuízos económicos e danos psicológicos causados pelas explosões e incêndios deu origem à recente ameaça, que foi transmitida à Palestina através de um intermediário.De acordo com o diário israelira, o Exército não acredita, porém, que um ataque militar seja a melhor solução pois dará início a uma guerra duradoura.As IDF temem também que, ao dividir a atenção entre as hostilidades na Faixa de Gaza e os conflitos que estão a decorrer a norte do país, a eficácia seja menor e os esforços sejam em vão.Na quinta-feira, um drone israelita disparou dois mísseis contra um grupo de palestinianos que estavam a lançar balões com explosivos desde a Faixa de Gaza até ao sul de Israel. Não há, porém, registo de feridos ou mortos nesse ataque.De acordo com a imprensa palestiniana, esta foi a segunda investida aérea de Israel em menos de 24 horas. Um porta-voz das IDF já veio negar esta afirmação, reforçando que só “tem conhecimento de um dos ataques”.Um dos balões que chegou a Israel tinha escrita a mensagem: “A vida aqui é como a morte, vamos continuar a viver perto da cerca.”