Israel analisa ataque a veículo da ONU em Gaza e compromete-se a melhorar coordenação

Num comunicado enviado à agência de notícias Europa Press, as forças israelitas disseram que receberam na terça-feira o relatório do incidente, que "está a ser analisado".

"As Forças de Defesa de Israel dão grande importância aos esforços humanitários e à proteção dos trabalhadores humanitários", referiu a nota.

"O Estado de Israel está empenhado em melhorar a coordenação e a segurança com as organizações humanitárias para garantir a entrega eficaz da ajuda humanitária na Faixa de Gaza", sublinhou o comunicado, depois de as Nações Unidas terem garantido que o veículo alvejado fazia parte de um comboio "plenamente coordenado" com as autoridades israelitas.

O incidente aconteceu na tarde de segunda-feira, a poucos metros de um posto de controlo, quando o veículo regressava para Kerem Shalom após ter escoltado vários camiões que transportavam ajuda para a zona central da Faixa de Gaza.

O PAM denunciou, num comunicado, que nunca foi registado um ataque direto tão perto de um posto de controlo israelita.

Segundo o porta-voz do secretariado-geral das Nações Unidas, Stéphane Dujarric, várias balas atingiram os vidros do veículo, como mostraram as imagens partilhadas pela organização internacional.

"Felizmente, os dois trabalhadores que seguiam a bordo do veículo saíram ilesos", observou Dujarric.

Segundo o porta-voz da ONU, esse acontecimento mostra que o atual sistema de coordenação com as autoridades israelitas "não está a funcionar", enquanto a diretora-geral do PAM, Cindy McCain, argumentou que esse tipo de acontecimentos são "desnecessários" e complicam a atenção humanitária necessária à população civil em Gaza.