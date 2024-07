Israel anuncia destruição de fábrica de mísseis da Jihad Islâmica

"As forças localizaram a maior instalação subterrânea de produção de peças de foguetes e mísseis de longo alcance da Jihad Islâmica palestiniana na Faixa de Gaza", segundo um comunicado do exército israelita, que inclui também imagens do local.

De acordo com o exército israelita, os militares entraram em combate com os milicianos islamitas, tanto à superfície como debaixo do solo.

No local atacado, a Jihad Islâmica terá produzido "centenas de rockets" nos últimos anos, segundo a mesma fonte, que notou como a "destruição" do local prejudicou a capacidade de produção de foguetes para "serem lançados" contra Israel.

O anúncio do exército surge poucas horas depois de a imprensa israelita ter divulgado um vídeo das Brigadas Ezzeldin al-Qassam, o braço armado dos islamitas palestinianos do Hamas, no qual se vangloriavam da sua produção de mísseis.

Apesar do afastamento, especialmente após a subida do Hamas ao poder em 2007, a Jihad Islâmica também participou no ataque em grande escala lançado a partir da Faixa de Gaza contra Israel no início de outubro, que matou cerca de 1.200 pessoas e deixou quase 240 reféns, segundo as autoridades israelitas.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva em Gaza que já matou 37.900 pessoas, de acordo com as autoridades locais sob governo do Hamas.