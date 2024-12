Israel anuncia ter atingido alvos militares dos Huthis no Iémen

"Os caças da Força Aérea israelita (...) atingiram alvos militares do regime terrorista dos Huthis na costa ocidental e no interior do Iémen", declarou o exército em comunicado.

O exército israelita tinha anunciado anteriormente a interceção de um míssil disparado do Iémen, o que acionou as sirenes de alerta no centro de Israel por receio da queda de destroços.

Também o canal de televisão Al-Massirah, controlado pelos Huthis, apoiados pelo Irão, noticiou ataques no Iémen, nomeadamente contra a capital, Sana.

"Uma série de ataques agressivos teve como alvo a capital, Sana, bem como a província costeira de Hodeida, no oeste do país" esta manhã (hora local), afirmou.

De acordo com o Al-Massirah, foram atingidas duas centrais elétricas e uma infraestrutura petrolífera, enquanto quatro ataques visaram o porto de Hodeida, controlado pelos rebeldes.

Os Huthis já lançaram vários ataques contra Israel, alegando estar a agir em solidariedade com os palestinianos na Faixa de Gaza, onde uma guerra opõe Israel ao grupo islamita Hamas.

Os rebeldes Huthis, que controlam uma grande parte do Iémen, também atacam regularmente navios que acreditam estar ligados a Israel, aos Estados Unidos ou ao Reino Unido, no mar Vermelho e no golfo de Aden, apesar dos ataques realizados pelo exército norte-americano, por vezes com a ajuda de forças britânicas.