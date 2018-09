Israel: Assessor de Netanyahu acusado de agressão sexual

Cristina Sambado - RTP13 Set, 2018, 18:43 / atualizado em 13 Set, 2018, 18:55 | Mundo

"À luz das falsas e enganosas acusações contra mim e para não desviar a atenção do importante trabalho do primeiro-ministro, pedi licença para limpar o meu nome", afirmou Keyes em comunicado.







Não fica claro o tempo que durará a ausência - se serão apenas alguns dias ou se será um ponto final na colaboração de David Keyes no executivo de Benjamim Netanyahu.

O assessor da imprensa estrangeira de Benjamin Netanyahu afirma estar “totalmente confiante de que a verdade vai vir a lume”.







Pouco depois, o gabinete do primeiro-ministro divulgou uma declaração revelando que "aceitou o pedido de David Keyes para tirar uns dias de folga".



Acusado de abusos sexuais

I’m about to be outed as a survivor of sexual assault. Here is what I have to say about that: pic.twitter.com/WFjNhzBee8 — Julia Salazar for State Senate (@SalazarSenate18) 11 September 2018





The man had absolutely no conception of the word “no.” No matter how often I said no, he would not stop pushing himself on me. I was able to extricate myself quickly and it was a very brief and uncomfortable moment but I knew as I walked away I had encountered a predator.

— Shayndi Raice (@Shayndi) 11 September 2018

"O homem não tinha noção do significado da palavra 'não'. Não importa quantas vezes eu dissesse não, ele não parava de me empurrar”, acrescentou Raice numa publicação no Twitter.







As outras dez mulheres, que pediram anonimato, descreveram ao jornal Times of Israel os encontros com Keyes como “agressivos”, “ofensivos” e “inapropriados”.

