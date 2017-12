Israel ataca alvos do Hamas na Faixa de Gaza

Jorge Almeida - RTP14 Dez, 2017, 08:52 / atualizado em 14 Dez, 2017, 09:08 | Mundo

As Forças de Defesa de Israel atingiram três alegadas posições do Hamas em resposta a três rockets lançados no início de quarta-feira a partir da Faixa de Gaza, confirmou um porta-voz do Tsahal.



Numa breve declaração foi divulgado que os alvos bombardeados eram instalações de armazenamento e locais de treino militar.



“Israel não vai permitir que os seus cidadãos sejam ameaçados pela organização terrorista Hamas que conduz os habitantes de Gaza a uma vida de pobreza, devastação e desespero”, referiu o responsável militar.

Olho por olho, dente por dente

Depois de um longo período de acalmia, as sirenes voltaram a ecoar nos distritos do sul de Israel, incluindo na cidade de Sderot.



Pelo menos 15 rockets foram lançados contra o território israelita desde a declaração do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no passado dia 6 de dezembro.







Dos três rockets lançados pelo Hamas, dois foram intercetados pelo sistema de defesa antimíssil Iron Dome e o terceiro caiu em campo aberto. Um homem terá ficado ferido durante o ataque.



O clima de tensão voltou à Faixa de Gaza para níveis que já não se registavam desde a operação Protective Edge, há mais de três anos.



O Ministério da Saúde em Gaza informou que, no ataque de quarta-feira, ficaram feridas três pessoas sem gravidade. Desde o dia 6 morreram quatro palestinianos, dois nos confrontos de rua e outros dois nos ataques aéreos.