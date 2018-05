Israel ataca alvos iranianos na Síria e Rússia pede contenção

Paulo Alexandre Amaral - RTP10 Mai, 2018, 11:45 | Mundo

O ataque lançado esta quarta-feira pelas forças israelitas contra as posições iranianas na Síria foi o mais violento em décadas, de acordo com a edição online do israelita Haaretz. A resposta do Tsahal a dezenas de alvos militares surgiu como retaliação aos cerca de 20 projéteis lançados pelos iranianos contra as forças israelitas nos montes Golã, explicou o porta-voz do exército israelita, tenente-coronel Jonathan Conricus.O ataque iraniano é em si uma resposta a um primeiro assalto com mísseis contra as posições das suas forças destacadas na Síria, lançamento que Israel diz não ser da sua responsabilidade.



O porta-voz do exército foi claro ao atribuir a responsabilidade do ataque à brigada Al-Qods, unidade especial dos Guardas da Revolução, a força de elite do regime iraniano, e ao seu comandante, o major-general Qassem Soleimani.



De acordo com Conricus, a operação israelita que visou em particular posições nos Montes Golã visou instalações dos serviços secretos, logística, armazenamento e zona de lançamento dos projéteis, de onde os serviços israelitas acreditam ter partido o ataque contra a sua parte nos Golã.



O balanço do ataque seria feito pelo próprio ministro da Defesa: “Atingimos praticamente todas as infraestruturas que Teerão tinha na Síria. Espero que este episódio fique encerrado e que isso tenha ficado claro para eles”, sublinhou Avidor Lieberman, avisando o Irão contra qualquer ideia de transformar a Síria numa “base avançada” contra Israel.



Os israelitas estimam que Teerão leve agora meses para reconstruir as infraestruturas, mas avisam que nova reacção iraniana levará a um ataque mais extenso e letal por parte de Israel.



“Nós não queremos uma escalada”, declarou Conricus, depois de Israel fazer saber que quatro dos rockets iranianos foram interceptados pelo seus sistema de defesa Iron Dome e que os restantes explodiram em território sírio sem vítimas a registar no ataque.



Uma das potências envolvidas na região, a Rússia – que o Haaretz garante ter sido informada em avanço do ataque da noite passada – disse já ter “estabelecido contactos com ambas as partes, apelando à contenção”, de acordo com declarações do vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Mikhail Bogdanov.De acordo com Moscovo, Israel usou 28 aviões no ataque e lançou 70 mísseis contra as posições iranianas.



“É óbvio que a situação gera preocupação a toda a gente”, acrescentou o responsável da diplomacia russa.



Os desenvolvimentos desta noite surgem depois do lançamento de um ataque com mísseis contra uma base síria a sul de Damasco, fazendo 15 mortos. Oito das vítimas eram militares iranianos. A síria atribuiu desde logo as responsabilidades do ataque a Israel, que negou responsabilidades, apesar de terem sido visadas estruturas pertencentes aos Guardas da Revolução que se dizia conterem mísseis apontados a território israelita.



Os Estados Unidos já comentaram a escalada desta quarta-feira, reiterando apoio a Israel e ao seu direito à auto-defesa, mormente contra a ameaça iraniana.



“Estamos ao lado de Israel na luta contra as atividades maliciosas do Irão e apoiamos fortemente o direito soberano de Israel de se defender. Se for verdade [a evidência fornecida pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sobre a atividade nuclear de Teerão nos últimos anos], em si isso apenas reforça a nossa decisão de cancelar o acordo com o Irão”, apontou um membro do Departamento do Estado em declarações registadas pela imprensa israelita.



Também o Presidente francês, Emmanuel Macron, veio já pedir ponderação para arrefecer o conflito que está a mexer com a estabilidade de todo o Médio Oriente: “O presidente está a ser informado regularmente. Ele apela a um desagravemento na escalada da tensão que está a verificar-se nesta situação”, indicou o gabinete do Eliseu.