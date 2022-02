Israel ataca instalações de mísseis do exército de Damasco

Ao início da noite, as sirenes foram ativadas na cidade israelita de Um al-Fahm (norte) após o disparo de um míssil proveniente da Síria e que explodiu no ar, disse o exército israelita em mensagem no Twitter.

Os `media` estatais sírios indicaram que as defesas aéreas do país foram ativadas contra os disparos israelitas "nos arredores de Damasco".

Um soldado foi morto e cinco outros feridos, para além de diversos "estragos materiais", precisou a agência oficial síria Sana.

Os ataques aéreos israelitas iniciaram-se pouco antes da 01:00 (hora local) e foram acompanhados dez minutos depois por disparos de mísseis terra-terra "provenientes do Golã ocupado", prosseguiu a agência ao citar fonte militar.

"As nossas defesas antiaéreas enfrentaram os mísseis do inimigo e abateram alguns", acrescentou.

Israel raramente comenta os ataques aéreos que efetua na Síria, mas afirma com regularidade que não permitirá que a Síria se torne numa frente avançada das forças da República Islâmica do Irão, o seu principal inimigo regional.

Hoje, o Ministério dos Negócios Estrangeiros sírio condenou em comunicado os "cobardes" ataques israelitas, afirmando que provocaram vários mortos e feridos entre os soldados sírios, sem precisar o número de baixas.

"O Governo sírio reserva-se no direito de recorrer a todos os meios legítimos para ripostar", indica o comunicado difundido pela Sana, advertindo ainda Israel e seus aliados que serão "considerados responsáveis" pelas "perigosas repercussões" do ataque israelita.

Israel já efetuou centenas de ataque em território sírio desde o início em 2011 da guerra no país vizinho, dirigidos contra posições dos soldados governamentais e das forças iranianas e do Hezbollah libanês, que combatem ao lado do regime de Damasco.