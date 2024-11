Israel ataca subúrbios de Beirute depois de ordenar evacuação

Israel ordenou esta madrugada a retirada dos residentes de três zonas dos subúrbios do sul de Beirute, onde se encontram instalações do Hezbollah, de acordo com o exército israelita.

"Vocês estão perto de instalações e interesses afiliados ao Hezbollah, contra os quais as Forças de Defesa de Israel atuarão num futuro próximo", escreveu o porta-voz do exército israelita Avichay Adraee numa mensagem em árabe, na rede social X, destinada aos residentes de Hadath Beirute, Burj al-Barajneh e Chiyah.

A agência de notícias oficial libanesa NNA deu conta ainda de um ataque aéreo e de bombardeamentos de artilharia na cidade de Al-Khiyam (sudeste).

Na Faixa de Gaza, onde Israel luta contra o movimento islamita palestiniano Hamas, pelo menos 24 pessoas foram mortas no sábado em ataques israelitas, de acordo com a Defesa Civil local. Do lado israelita, o exército anunciou hoje a morte de um soldado de 21 anos no norte do enclave palestiniano.

Já em Israel, dois projéteis caíram no sábado no pátio exterior da residência privada em Cesareia (centro de Israel) do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que não se encontrava no local, anunciaram os serviços de segurança israelitas, referindo-se a uma "perigosa escalada".

Em 08 de outubro de 2023, o movimento libanês lançou uma "frente de apoio" ao Hamas, um dia após o início da guerra na Faixa de Gaza, na sequência do ataque do Hamas em solo israelita.