Israel. Benny Gantz consegue apoio dos partidos árabes

Conforme acordado no passado dia 17 de setembro o próximo primeiro-ministro de Israel terá de chefiar um governo de coligação. Isto porque, de acordo com os resultados eleitorais, nem Benny Gantz nem o primeiro-ministro atual, Benjamin Netanyahu, estão em condições de conseguir os 61 lugares que constituem a maioria absoluta no parlamento.





Contudo, a Lista Unida decidiu apoiar Gantz para primeiro-ministro, ainda que tenha deixado claro que quer ficar fora do Governo. Esta última vontade, de acordo com o líder da lista, Ayman Odeh, só se alteraria caso Gantz respondesse a várias exigências dos partidos árabes.Entre as várias mudanças, o líder da Lista Conjunta aponta o fim da lei do Estado-nação que dá direito de autodeterminação apenas ao povo judeu, o retomar das negociações com os palestinianos e a alteração das leis de habitação e planeamento que diferenciam bairros árabes dos judeus."Em nome da Lista Unida, recomendo que o presidente de Israel escolha Benny Gantz, dirigente do partido centrista Azul e Branco, para ser o próximo primeiro-ministro (...) e criar a maioria necessária para impedir Netanyahu de ter um novo mandato", escreveu Ayman Odeh, no jornal New York Times.Esta é a primeira vez, desde 1992, que partidos árabes apoiam um político sionista: “Tivemos a eleição mais difícil desde 1948 em termos de incitamento contra os cidadãos árabes de Israel”, afirmou Odeh, ao jornal, referindo-se às táticas de campanha do atual primeiro-ministro.Porém, o partido Balad, parte integrante da Lista Unida com três representantes no parlamento, não concorda com esta recomendação.Mesmo que o partido de Benny Gantz consiga o apoio total da Lista Unida, este só conseguirá contar com o apoio de 57 parlamentares de um parlamento com 120 deputados. Contudo, ainda que não seja maioria absoluta, o resultado seria superior ao de Netanyahu.Avigdor Lieberman, ex-ministro da Defesa e atual líder do Israel Beiteinu, uma formação nacionalista laica, afirmou numa conferência de imprensa, realizada na passada segunda-feira, que não vai recomendar para primeiro-ministro nem Gantz nem Netanyahu.Cabe agora ao presidente Rivlin decidir o responsável para formar o novo governo.