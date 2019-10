Israel. Canceladas reuniões para formar Governo

Graça Andrade Ramos - RTP01 Out, 2019, 21:23 / atualizado em 01 Out, 2019, 21:24 | Mundo

"Neste momento, não se verificam as condições preliminares para ocorrer um encontro eficaz entre as equipas da negociação, e por isso, não haverá qualquer encontro esta quarta-feira. Se for necessário, poderemos reunir-nos mais tarde, esta semana ou na próxima", referiu a aliança liderada por Gantz, um antigo líder militar, em comunicado.



A Kahol Lavan afirmou ainda que, sob as atuais circunstâncias, é improvável que Netanyahu e Gantz se encontrem frente a frente, como ficou previsto para quarta-feira, à noite.



O Likud reagiu com estupefação e apelou o seu rival político a reconsiderar.



Num comunicado oficial, o partido da direita israelita referiu estar "em choque com a decisão da Kahol Lavan em mandar pelos ares as negociações entre o primeiro-ministro Netanyahu e Gantz e em cancelar o encontro marcado entre as duas equipas de negociação para amanhã."



"O primeiro-ministro Netanyahu reitera o seu apelo a Gantz para mostrar responsabilidade para evitar novas eleições e encontrar-se com ele amanhã, como planeado", acrescentou.

Primeiro-ministro rotativo?



Após 17 de setembro, nas segundas eleições legislativas em seis meses, a Azul e Branco e o Likud ficaram separadas apenas por um deputado num Parlamento de 120 lugares.







A centrista Azul e Branco conseguiu 33 representantes, ao passo que o Likud obteve 32.

Apesar disso, o Presidente israelita, Reuven Rivlinis, encarregou Netanyahu de tentar formar o próximo executivo, na esperança de se conseguir um projeto de partilha de poder entre a Azul e Branco e o Likud.







Se Netanyahu falhar, segui-se-á provavelmente a vez de Gantz.

Os crimes de Netanyahu

Gantz garantiu então que nunca participará num Governo chefiado por um primeiro-ministro acusado de vários crimes.







Netanyahu diz-se inocente e vítima de uma caça às bruxas, e acusa agora também a Azul e Branco de estar a tentar forçar um golpe interno no Likud, que o substitua à frente do partido e abra caminho a um Governo de unidade.

