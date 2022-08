Israel captura 20 membros do grupo palestiniano Jihad Islâmica na Cisjordânia

Em comunicado, o exército indicou que, em várias operações, "cerca de 20 suspeitos pertencentes à organização terrorista Jihad Islâmica foram detidos" na Cisjordânia, território palestiniano ocupado pelo Estado judeu desde 1967.

O balanço de mortos nos ataques israelitas na Faixa de Gaza subiu para 32, informou hoje o Ministério da Saúde do enclave palestiniano.

A mesma fonte contabilizou 215 feridos desde sexta-feira, quando tiveram início os ataques contra a Jihad Islâmica.

As autoridades israelitas contrariam este abalanço, garantindo que as crianças palestinianas morreram no sábado, vítimas do disparo falhado de um foguete da Jihad Islâmica que tinha Israel como alvo.

Cinco países (Emirados Árabes Unidos, China, França, Irlanda e Noruega ) do Conselho de Segurança da ONU já solicitaram uma reunião face à escalada das tensões na Faixa de Gaza após ataques israelitas e a resposta do grupo palestiniano Jihad Islâmica, anunciaram os (EAU).

O que começou na sexta-feira como uma "ofensiva preventiva" israelita com ataques aéreos na Faixa de Gaza tornou-se no pico mais grave de violência na área desde 2021.

Desde que os primeiros projéteis foram disparados na sexta-feira em resposta ao ataque israelita, estima-se agora que o grupo islâmico tenha lançado mais de 350 foguetes, a grande maioria dos quais atingiu áreas abertas ou foram intercetados pelo sistema de defesa aérea de Israel.