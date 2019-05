Israel. Cenário de novas eleições ganha força

RTP28 Mai, 2019, 18:14 / atualizado em 28 Mai, 2019, 18:18 | Mundo

Nas últimas eleições legislativas, a 9 de abril, o Likud saiu vencedor. Porém, o escrutínio foi renhido, uma vez que o partido de Netanyahu obteve 26,46 por cento dos votos e a aliança de oposição 26,13. Ambos os campos obtiveram 35 assentos parlamentares. O Likud precisa de 61 lugares no Knesset.



Deste então, o primeiro-ministro israelita tem tentado formar uma coligação com outros partidos, mas sem sucesso.



Tal deve-se essencialmente ao braço-de-ferro entre dois flancos: pequenos partidos ultraortodoxos e o partido ultranacionalista Yisrael Beiteinu, liderado por Avigdor Lieberman.



Os dois lados estão em discussão acesa acerca de uma nova lei para substituir a anterior legislação que isentava os judeus ultraortodoxos do serviço militar. Este novo diploma tem de ser aprovado até final de julho.



Lieberman não aceita a isenção total dos judeus ultraortodoxos e apoia uma lei que estabeleça pequenas quotas para o serviço militar.



Netanyahu e Lieberman têm também alguma tensão passada, visto que o segundo se demitiu do cargo de Ministro da Defesa no anterior Governo de Netanyahu.

Possível convocação de novas eleições

O primeiro-ministro israelita encontra-se assim dependente destes partidos para formar governo. Por outro lado, a possibilidade de se coligar com a aliança Azul e Branco é muito reduzida, visto que os líderes da oposição recusaram já fazê-lo.



Israel nunca teve duas eleições num ano, nem necessidade de convocar novas eleições por incapacidade em formar governo.



No passado domingo, o partido Likud apresentou uma moção para aprovar novas eleições, que passou em voto preliminar no Knesset.



O Presidente Reuven Rivlin poderá também oferecer à aliança Azul e Branco a possibilidade de formar governo com outra figura política que não Netanyahu.

Acusações de corrupção

Esta situação ocorre ao mesmo tempo que Netanyahu é acusado de corrupção. No poder há 13 anos, o chefe do Governo é suspeito de suborno, fraude e quebra de confiança em três casos diferentes.



O político israelita está também a ser acusado de promover legislação que lhe garante imunidade enquanto permanece no cargo.