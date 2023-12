Israel. Centenas de manifestantes exigem fim da guerra e realização das eleições

Os manifestantes gritaram, entre outras palavras de ordem, "eleições já", e muitos deles empunhavam cartazes antigovernamentais com mensagens contra as ações de Netanyahu e aliados e também contra a guerra na Faixa de Gaza, noticiou o diário The Times of Israel.

Noutras faixas podia ler-se um apelo para que os soldados saíssem de Gaza já ou chegassem a um "acordo diplomático". "Israel não sobreviverá se não o derrubarmos", referia outro cartaz dos manifestantes.

Os manifestantes também deixaram apelos para a libertação dos reféns detidos em Gaza há 11 semanas consecutivas.

Apesar dos protestos, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, avisou que a ofensiva militar na Faixa de Gaza vai durar "muitos mais meses".

"A minha posição é clara. Vamos continuar a lutar até que o Hamas seja eliminado e todos os nossos reféns sejam libertados", disse Netanyahu.

O Hamas, no poder na Faixa de Gaza desde 2007, lançou uma série de ataques em 07 de outubro contra o território israelita, causando cerca de 1.200 mortos e 240 reféns.

Israel declarou guerra contra o Hamas, considerado uma organização terrorista por vários países, incluindo Israel, Estados Unidos e União Europeia.

Mais de 21.500 pessoas morreram e 56 mil ficaram feridas na Faixa de Gaza.