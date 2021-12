Israel congela plano para construção de colonato em Jerusalém leste

A decisão de impedir a construção do colonato Atarot surgiu na sequência da oposição dos Estados Unidos ao projeto.

Os planos incluíam a construção de 9.000 casas destinadas a judeus ultraortodoxos numa área aberta, próxima de três comunidades palestinianas densamente povoadas, uma das quais se situa por detrás do controverso muro de separação construído por Israel.

Hagit Ofran, da organização israelita anti-construção de colonatos Peace Now, disse hoje que o comité de planeamento do distrito de Jerusalém, responsável pela aprovação do projeto, decidiu suspendê-lo após considerar a necessidade de um estudo prévio de impacto ambiental.

"Esperemos que utilizem este intervalo para perceber como este plano é ilógico para o desenvolvimento de Jerusalém e como irá comprometer as esperanças de paz" disse Ofran, que participou na reunião, citado pela agência noticiosa Associated Press (AP).

Os responsáveis oficiais da cidade não reagiram de imediato à decisão, mas na manhã de hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Yair Lapid, tinha indicado que o Governo israelita não tem pressa em fornecer a aprovação final ao plano.

Lapid precisou que o plano necessita da aprovação do Governo central e de "total consenso" entre os diversos partidos que integram a coligação.

Israel ocupou Jerusalém leste em 1967 e anexou a zona da cidade, uma ação não reconhecida internacionalmente. Os palestinianos pretendem que Jerusalém seja declarada capital do seu futuro Estado, que incluirá a Cisjordânia ocupada e a Faixa de Gaza, submetida a prolongado bloqueio israelita.