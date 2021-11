Israel. Depoimento de ex-porta-voz compromete Benjamin Netanyahu

O documento - entregue pelo patrão da empresa de telecomunicações ao porta-voz do primeiro-ministro que, por sua vez, o deu a Benjamin Netanyahu - foi determinante para que este tenha acedido a encontrar-se com Shaul Elovitch, uma vez que inicialmente alegava estar muito ocupado com as eleições e com outras questões políticas.



Nir Hefetz, o antigo-porta-voz de Benjamin Netanyahu, disse no Tribunal de Jerusalém ter ficado chocado com a quantidade de tempo e atenção que o então chefe de Governo devotou à leitura do documento.





Logo após a leitura, Netanyahu mandou que marcassem uma reunião com Shaul Elovitch, que aconteceu a 28 de Novembro de 2014. Hefetz contou que levou o então patrão da Bezeg ao gabinete do primeiro-ministro, pela porta traseira para que não fosse visto.





Esta reunião – à qual Hefetz não assistiu - terá sido decisiva para o indiciamento de Netanyahu e também contribuiu para uma aliança política que o afastou do cargo de primeiro-ministro.



A procuradoria considera que Netanyahu concedeu favores governamentais que podem ascender a milhões de dólares a Shaul Elovitch, então patrão da sociedade Bezeg, em troca de uma cobertura mediática favorável pelo site Walla, um dos meios de comunicação do grupo. Este processo é conhecido como Case 4000.





Ainda segundo o depoimento de Hefetz, Elovitch contactava Netanyahu com regularidade para pressionar o Governo a aprovar a fusão do seu grupo empresarial com o operador de televisão por cabo Yes. Elovitch terá pedido mesmo para ser ele a designar o ministro das Comunicações, uma pasta então também detida por Netanyahu.





"À época, ele [Elovitch] pensava que seria melhor que o acordo com o Yes fosse assinado antes", afirmou Hefetz, acrescentando que Elovitch lhe enviou uma lista dos melhores nomes que poderiam ocupar a pasta das Comunicações no próximo Governo.





Atualmente líder da oposição, Netanyahu compareceu brevemente em tribunal e alega inocência do conjunto das acusações. O processo teve início em 2020, quando ainda ocupava o cargo de primeiro-ministro de Israel.



Obcecado com a imagem na comunicação social



Hefetz também revelou, esta segunda-feira, que Netanyahu pedia contínuas atualizações sobre a cobertura mediática feita sobre ele, mesmo durante reuniões em que eram debatidos assuntos de segurança nacional.



"Benjamin Netanyahu é mais do que um control freak [obcecado pelo controlo]. No que respeita aos média, pretende saber tudo até ao ínfimo pormenor (...)", declarou Nir Hefet.



"Desde 2009 que a gestão e o controlo destas interações com os média são absolutos. O seu controlo é total e completo", acrescentou. “Netanyahu gasta pelo menos tanto tempo com os media como com questões de segurança, incluindo questões que alguém de fora consideraria absurdas”, declarou Hefetz em tribunal.



O ex-jornalista tornou-se porta-voz e conselheiro da família Netanyahu em 2014. Em 2018, depois de ser preso por ligação com um dos casos de corrupção de Netanyahu, Hefetz assinou um acordo com o Estado e forneceu aos investigadores gravações das conversas com Netanyahu e família.



Além de Hefetz, outros ex-assessores vão testemunhar contra o ex-primeiro-ministro de Israel.



O testemunho de Hefetz estava agendado para a semana passada, mas foi adiado a pedido da defesa.



Fugas de informação sobre o Caso de Presentes Ilegais





Na semana passada, foram revelados na imprensa partes do depoimento de uma nova testemunha incriminatória de Netanyahu, ainda antes de ter chegado à defesa o teor do mesmo conteúdo.





Os juízes repreenderam a polícia e pressionaram para que o procurador-geral investigasse criminalmente a questão, classificando as fugas de informação de “muito graves”. Também o advogado de Netanyahu exige uma investigação criminal às fugas.



Segundo o que foi publicado nos meios de comunicação, Hadas Kein terá abordado a acusação com novas provas contra Netanyahu, relacionadas com jóias no valor de dezenas de milhares de shekels que Sara Netanyahu terá solicitado a dois bilionários, um deles era chefe de Kelin. Segundo a informação divulgada, o primeiro-ministro sabia de todos os presentes que a mulher recebia.



O atual porta-voz de Netanyahu rejeitou todas as novas alegações.



O julgamento de Netanyahu está a dividir os israelitas. Os seus defensores consideram que se trata de uma caça às bruxas, movida pela esquerda, que tem como alvo um líder popular de direita. Os seus críticos consideram que é o triunfo da lei sobre a corrupção do Governo, que mergulhou Israel em dois anos de turbulência política.







Aos 72 anos, o antigo primeiro-ministro enfrenta três processos judiciais. Um acusa Netanyahu de ter recebido presentes no valor de centenas de milhares de dólares de amigos ricos.



No segundo caso, Netanyahu é acusado de beneficiar da cobertura positiva de um importante jornal, em troca da aprovação de legislação que teria prejudicado o principal rival da empresa de média.



O terceiro é o "Caso 4000" em que se alega que Netanyahu aprovou legislação que valeu centenas de milhões de dólares ao proprietário da gigante de telecomunicações Bezeg, em troca de cobertura positiva no site de notícias Walla.