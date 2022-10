Israel "desiludido". Austrália deixa de reconhecer Jerusalém como capital

A mudança de posição foi anunciada pela ministra australiana dos Negócios Estrangeiros, Penny Wong, ao afirmar que o país está empenhado numa solução de dois Estados, em que Israel e Palestina possam coexistir em paz, de forma duradoura, com fronteiras reconhecidas internacionalmente.

A ministra disse que a decisão do anterior primeiro-ministro levou a Austrália “em sentido contrário” ao da maioria da comunidade internacional e lamentou o sofrimento que essa mudança causou à comunidade palestiniana.O primeiro-ministro israelita, Yair Lapid, mostrou-se “profundamente desiludido” com a decisão australiana. Em comunicado, afirmou que “Jerusalém é a capital do povo judaico há 3000 anos” e que, independentemente de qualquer decisão, assim continuará a sê-lo.A diplomata Aliza Bin Noun apelidou a decisão de "miserável” e disse que vai totalmente contra as boas relações entre Israel e a Austrália. Bin Noun condenou ainda o facto de a decisão australiana ter sido tomada durante as celebrações da, uma festividade religiosa onde o povo judeu celebra a sua ligação a Jerusalém.Os palestinianos elogiaram a decisão do Governo australiano, considerando-a como a “correção de um erro” cometido pelo anterior Governo.





Até esta semana, a Austrália seguia em conformidade com a posição da Rússia, que reconheceu Jerusalém ocidental como capital de Israel, mas não transferiu a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém.