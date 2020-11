Israel destrói aldeia beduína no vale do Jordão

Retroescavadoras israelitas destruíram na terça-feira à noite uma aldeia de beduínos -- tendas, estruturas para gado, painéis solares -- perto de Tubas, na Cisjordânia, deixando dezenas de pessoas sem teto, constatou um fotojornalista da agência France-Presse no local.

"As forças de ocupação israelitas demoliram ontem completamente a aldeia de Homsa al-Baqia, deixando cerca de 80 habitantes sem casa (...), denunciou hoje o primeiro-ministro palestiniano, Mohammed Shtayyeh, referindo tratar-se da "maior obra de destruição" contra os palestinianos no vale do Jordão.

O Gabinete de Coordenação das atividades do governo israelita nos territórios palestinianos (Colgat) afirmou hoje ter destruído estruturas "construídas ilegalmente numa zona de tiro no vale do Jordão".

Faixa de terra estratégica que se estende do lago Tiberíades ao mar Morto, o vale do Jordão situa-se essencialmente na "zona C" da Cisjordânia, um setor controlado por Israel, que tem o projeto de o anexar.

A construção de estruturas naquela zona depende, segundo o Estado hebreu, de uma autorização prévia das autoridades israelitas, que demolem casas erguidas sem licença.

Abdelghani Awada, 52 anos, um dos palestinianos que aquela operação deixou sem teto, contou que veículos israelitas e retroescavadoras chegaram na terça-feira à aldeia onde vivem 11 famílias.

"Deram-nos 10 minutos para esvaziar as casas e depois começaram a destruí-las", disse à AFP.

"Os nossos pais já aqui estavam antes de nós. Eles (os israelitas) procuram esvaziar o vale do Jordão da sua população palestiniana", adiantou.

A organização não-governamental israelita B`Tselem, contrária à colonização na Cisjordânia, ocupada pelo Estado hebreu desde 1967, fala de uma "situação kafkiana".

"Enquanto o mundo inteiro enfrenta a pandemia do coronavírus, Israel dedica o seu tempo e os seus esforços a perseguir os palestinianos, em vez de proteger os residentes que vivem sob o seu controlo (...) criando uma situação kafkiana para os palestinianos que praticamente não têm maneira de construir legalmente", comentou.

Segundo a B`Tselem, 798 palestinianos viram as suas casas destruídas pelas autoridades israelitas desde o início de 2020, um recorde desde que a ONG começou a registar as demolições, em 2016.