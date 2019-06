Israel detém ministro palestiniano por ter acompanhado visita de presidente chileno

RTP30 Jun, 2019, 15:45 | Mundo

Jerusalém oriental é, à face da lei internacional, território palestiniano, que deverá ser destinado à capital do futuro Estado palestiniano. Fadi al-Hidmi reside em Jerusalém oriental e acompanhou a visita que a diplomacia chilena acordara com a diplomacia israelita.





Contudo, o facto de vários membros da Autoridade Palestiniana terem acompanhado a visita de Pinera ao Monte do Templo enfureceu as autoridades israelitas, que tinham motivos para ver nisso uma reafirmação sibilina da soberania palestiniana, tal como ela é reconhecida pela comunidade internacional. Depois de uma forte pressão, vinda em particular dos arraiais da extrema-direita, o presidente chileno apresentou as suas desculpas para poder prosseguir a visita oficial.







Segundo citação do diário israelita Jerusalem Post , o advogado de Hidmi, Muhamad Jbarra, declarou que "esta foi uma detenção política para apaziguar a extrema-direita de Israel". O ministro palestiniano foi interrogado durante várias horas e depois libertado incondicionalmente.

Hidmi, educado no Reino Unido, era antes o director-geral da Câmara de Comércio e Indústria de Jerusalém oriental, e foi recentemente nomeado ministro da Autoridade Palestiniana para os Assuntos de Jerusalém.