Israel deteve 390 palestinianos em 2021 por "incitamento à violência" nas redes sociais

Riyad Al-Ashqar, porta-voz do Centro de Estudos dos Prisoneiros Palestinianos, explicou num comunicado que. O objetivo, segundo o mesmo, é prender o maior número possível de crianças, mulheres e jovens., acrescenta, citado pela organização sem fins lucrativos MEMO “Não tenho certeza quanto à minha longa existência neste mundo, mas espero ter incutido em todos uma boa lembrança que fique para sempre”, escreveu o jovem.Poucos minutos depois de publicar esta declaração, o pai de Omar recebeu umSegundo o centro de investigação, as autoridades israelitas criaram uma. Na ótica dos israelitas, fotos de mártires e notícias sobre ataques contra palestinianos são vistas como críticas à ocupação.A verdade é que este aumento do número de pessoas presas por “incitação à violência” online está a preocupar as organizações de Direitos Humanos, sobretudo relativamente à liberdade de expressão da população.A Human Rights Watch (HRW) acusou o Facebook, em outubro passado, de “erroneamente” remover e “suprimir” conteúdo palestiniano durante a ofensiva militar israelita na Faixa de Gaza em maio, incluindo discussões relacionadas com os Direitos Humanos., informou a HRW num comunicado acrescentou nesse documento Deborah Brown, investigadora de direitos digitais e defensora da organização.A HRW exemplifica que. A plataforma, sacrescenta a organização, removeu