Israel "deve abandonar ameaças de anexações", diz emissário da ONU

"Apelo aos meus colegas do Quarteto [Estados Unidos, Rússia, União Europeia e ONU] a trabalharem com as Nações Unidas para se chegar rapidamente a uma proposta que lhe permita desempenhar o papel de mediador e trabalhar em conjunto com os países da região para fazer avançar a paz", acrescentou Mladenov numa reunião do Conselho de Segurança.

A declaração de Mladenov -- que raramente é tão direto, observa a agência noticiosa France-Presse (AFP) - surge depois de o Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, ter anunciado o fim da cooperação securitária com Israel, que tem afirmado frequentemente que pretende anexar os territórios da Cisjordânia ocupada.

O emissário da ONU adiantou que irá encontrar-se na quinta-feira com dirigentes palestinianos para debater as consequências práticas do anúncio de Abbas, que não as especificou.

"A anexação de zonas na Cisjordânia (...) representará uma grave violação ao direito internacional e será um golpe devastador para uma solução de dois Estados, pois fecha a porta a uma retoma das negociações e ameaçará os esforços regionais e os nosso para manter a paz e a segurança internacionais", prosseguiu hoje o emissário da ONU.

Na reunião do Conselho de Segurança da ONU, a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Kelly Craft, sublinhou, por seu lado, que a solução passa por uma reunião das duas partes na mesma mesa de negociações.

"É disso que precisamos neste momento. Se dermos um passo numa boa direção, é preciso que as duas partes se sentem à mesa. O Conselho [de Segurança da ONU] não pode ditar o fim do conflito. Só podemos encorajar as partes a determinar em conjunto o que querem fazer para que se possam registar progressos", referiu a diplomata norte-americana.

Kelly Craft insistiu na necessidade de incitar os palestinianos a aproveitar a oportunidade do plano de paz apresentado pelos Estados Unidos, rejeitado já pelos palestinianos.

Nas várias declarações, diversos Estados membros do Conselho de Segurança da ONU, como a Indonésia e vários países europeus, alertaram Israel contra os projetos de anexação.

Numa declaração comum, Alemanha, Bélgica, Estónia e França reafirmaram que "não será reconhecida qualquer alteração nas fronteiras definidas em 1967, salvo se for decidido pelos israelitas e pelos palestinianos".

"Exortamos firmemente Israel a abster-se de tomar toda e qualquer decisão unilateral que possa levar à anexação de um território palestiniano ocupado e que será contrária ao direito internacional", acrescenta-se na declaração conjunta dos quatro países europeus, que reafirmaram o apoio à solução de dois Estados, "única forma de se obter a paz na região".