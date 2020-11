Israel e Bahrein acordam estabelecer embaixadas em breve

"O acordo com o Governo do Bahrein para estabelecer uma embaixada em Israel e para abrir una embaixada israelita em Manama é um momento histórico para ambos os países", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Gaby Ashkenazi.

"Agradeço o convite para visitar o Bahrein no início de dezembro e espero que possamos inaugurar o estabelecimento da embaixada durante essa visita", disse.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Bahrein, Abdullatif bin Rashid al Zayani, iniciou hoje a primeira visita oficial a Israel de um ministro desta monarquia do Golfo.

"Esta visita é considerada um grande passo levado a cabo pelo reino do Bahrein, que coincide com a visão de sua majestade, o rei Hamad Bib Isa al Jalifa, que deus o proteja, para se conseguir segurança, estabilidade e prosperidade, já que o reino desempenha um papel pioneiro para conseguir a paz na região e no mundo", disse o chefe da diplomacia do Bahrein à chegada ao aeroporto Ben Gurion em Telavive.

"Com esta primeira visita - histórica - ao Estado de Israel, o reino do Bahrein confirma a política de compromisso com a paz como opção estratégica para impulsionar iniciativas para melhor cooperação internacional, estabilidade, paz e prosperidade no Médio Oriente", acrescentou al Zayani.

A delegação do Bahrein é composta por vinte pessoas, incluindo o chefe da companhia de aviação Gulf Air, um vice-ministro e integra também uma delegação norte-americana liderada pelo assessor do presidente Donald Trump e enviado especial para as negociações internacionais, Avi Bercowitz.

A deslocação do ministro dos Negócios Estrangeiros do Bahrein coincide também com a deslocação do secretário de estado norte-americano, Mike Pompeo, que chega a Israel ainda hoje.

"O Médio Oriente tem sido testemunha de conflitos e instabilidade durante as últimas décadas e agora é o momento de se aplicarem outras políticas e alcançar uma solução integral que consiga prosperidade de desenvolvimento para todos", acrescentou o chefe da diplomacia do reino do Bahrein antes de se encontrar com membros do Governo incluindo o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu.

De acordo com fontes israelitas, vão ser firmados oito acordos nas áreas dos transportes e ligações aéreas, nova política de vistos, além do acordo sobre o estabelecimento de embaixadas.

Israel e o Bahrein concordaram em iniciar relações diplomáticas após o Acordo de Abraham alcançado em setembro em Washington sob a mediação da Casa Branca repetindo o mesmo entendimento atingido com os Emirados Árabes Unidos.

Os acordos de Washington inverteram a posição dos países árabes que não aceitavam ligações com Israel sem que primeiro se conseguisse um acordo de paz com os palestinianos.