Israel e EUA rejeitam apelo geral das Nações Unidas a cessar-fogo em Gaza

Este apelo simbólico foi, no entanto, rejeitado por Israel e pelos Estados Unidos.



A resolução foi aprovada com aplausos por 158 votos a favor, incluindo Portugal, 9 votos contra e 13 abstenções.



O documento exige "um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente", em Gaza, bem como "a libertação imediata e incondicional de todos os reféns".



É uma formulação semelhante ao texto bloqueado há algumas semanas no Conselho de Segurança com o veto americano.