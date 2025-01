Israel e Hamas retomaram negociações sobre possível cessar-fogo

No domingo, um responsável do Hamas afirmou à comunicação social queA mesma fonte indicou que a lista, já divulgada por alguns meios de comunicação, incluía, acrescentou o responsável do grupo islamita.Informação que o gabinete do primeiro-ministro israelita contestou, declarando que não recebeu lista alguma., respondeu o gabinete de Netanyahu.Horas depois,Não está claro quantos dos reféns mencionados na lista continuam vivos nem qual o estado de saúde em que se encontram. Entre os 34 prisioneiros, estão dez mulheres e 11 homens mais velhos, com idades entre 50 e 85 anos, além de crianças que, segundo o Hamas, foram mortas num ataque aéreo israelita.

Há ainda vários reféns na lista que as autoridades palestinianas dizem estar doentes.





A decisão do Hamas de divulgar os nomes dos reféns é considerada uma tentativa de aumentar a pressão pública sobre o Governo israelita. As negociações de cessar-fogo foram retomadas em Doha, no Catar, durante o fim de semana, mas ainda não há notícia de progressos significativos. Espera-se ainda que o chefe da Mossad, David Barnea - chefe da equipa de negociação israelita – se desloque a Doha esta segunda-feira para prosseguir o diálogo.

Netanyahu reuniu-se no domingo com ministros do seu governo, bem como com a equipa de negociação, para discutir os progressos nas conversações, que um funcionário israelita disse aos meios de comunicação social israelitas serem “promissoras”. E vários responsáveis do Hamas referiram-se também, nos últimos dias, à direção positiva das conversações e sublinharam que estas se encontram num ponto de viragem.Um responsável do Hamas afirmou à agência Reuters que qualquer acordo para devolver reféns israelitas dependeria de um acordo para que Israel se retirasse de Gaza e de um cessar-fogo permanente ou mesmo do fim da guerra., disse a autoridade.Israel insiste que a lista dos reféns vivos e mortos é necessária para prosseguir as negociações, mas o Hamas argumenta que, sem tréguas, não pode recolher essas informações, uma vez que se encontram com vários grupos em toda a Faixa, com os quais não conseguem manter comunicação.

Este novo esforço para alcançar uma trégua entre Israel e o Hamas acontece dias antes de Donald Trump tomar posse como presidente dos Estados Unidos.



, disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, numa conferência de imprensa na Coreia do Sul, esta segunda-feira.Em quase 15 meses de guerra, as partes só chegaram a um acordo de tréguas de uma semana, no final de novembro de 2023, no qual foram trocados 105 reféns por 240 prisioneiros palestinianos, para além de cessarem os combates.Dos 251 reféns capturados pelo Hamas em 7 de outubro, 96 permanecem no interior da Faixa - 34 deles confirmados como mortos -, enquanto 117 foram capturados com vida - apenas oito em operações militares - e 38 corpos foram resgatados pelas tropas no enclave.