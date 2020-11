Israel envia primeira delegação ao Sudão após normalização de relações

Nas últimas semanas, aumentaram os rumores em Jerusalém sobre o envio de uma delegação israelita a Cartum, na sequência do acordo anunciado entre os dois países, em 23 de outubro, pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington.

Um alto funcionário do Governo israelita anunciou que uma delegação partiu hoje para o Sudão, o terceiro país árabe a anunciar uma reaproximação oficial com o Estado judeu, depois dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein.

A normalização das relações diplomáticas entre o Sudão e Israel ocorre um ano após a queda do regime do Presidente sudanês Omar al-Bashir e quando as autoridades de transição em Cartum se aproximam dos Estados Unidos.

O Sudão depositou em outubro 335 milhões de dólares (cerca de 280 milhões de euros) numa conta especial para compensar as vítimas norte-americanas do terrorismo, relacionadas com os ataques levados a cabo em 1998 pelo movimento terrorista Al-Qaeda contra as embaixadas dos Estados Unidos no Quénia e na Tanzânia, que mataram mais de 200 pessoas.

O Sudão, que foi alvo de críticas e sanções por parte da comunidade internacional por ter hospedado o líder da Al-Qaeda Osama bin Laden, na década de 1990, foi condenado a pagar uma indemnização pelo sistema de justiça americano.

Pelo seu lado, os Estados Unidos comprometeram-se a remover o Sudão da sua lista de estados que apoiam organizações terroristas.