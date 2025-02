Israel. Explosões de autocarros em série abalam Telavive em provável atentado

Não há notícia de vítimas, mas o evento está a ser considerado um atentado. Os residentes da cidade estão a ser aconselhados a permanecer em casa.





Foram lançadas buscas por pelo menos um suspeito identificado num mercado, Carmel, de Telavive.





De acordo com a polícia, um homem identificado em vídeos que circulam nas redes sociais é na verdade "inocente" e não está relacionado com o incidente.







De acordo com o município de Bat Yam, "milagrosamente, os autocarros chegaram aos estacionamentos um momento antes da explosão".











Todos os autocarros do sistema de transportes da área metropolitana de Telavive receberam ordem de parar e evacuar quaisquer passageiros, devendo os condutores e agentes nas proximidades realizar buscas por outros dispositivos.







As primeiras duas explosões em simultâneo provocaram incêndios que destruiram por completo dois veículos, estacionados e isolados no parque de estacionamento de autocarros junto ao Hospital Wolfson em Holon, no sul de Telavive. Um terceiro autocarro explodiu pouco depois. O ministro dos Transportes, Miri Regev, ordenou em seguida a paragem de todos os autocarros, comboios e outros meios de transporte público para investigar a presença de outros engenhos explosivos no sistema.







O chefe da polícia do distrito de Telavive, Haim Sargarof, referiu que cinco dispositivos explosivos idênticos que detonaram ou foram desativados esta noite tinham temporizadores e que o ataque "parece algo ter tido origem na Cisjordânia". As bombas parecem ser improvisadas, acrescentou.



Em conferência de imprensa, Sargarof afirmou que a polícia concluiu as buscas em autocarros e comboios e que está ainda a tentar descobrir quantas pessoas estiveram envolvidas no suposto ataque terrorista.





As investigações aos suspeitos e à forma como foi possível colocar os engenhos nos veículos está a ser efetuada pelo Shin Beit, a unidade responsável pela prevenção do terrorismo.







O ministro da Defesa de Israel ordenou entretanto às Forças de Defesa de Israel, IDF, para intensificarem as operações na Cisjordânia.





O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, foi informado e está a companhar a situação. É esperada para breve uma declaração sobre o sucedido.