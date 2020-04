Israel felicita Alemanha por proibir todas as atividades do Hezbollah no país

A Alemanha anunciou hoje a proibição total das atividades no país do poderoso movimento xiita libanês Hezbollah, posição que era reclamada por Israel e pelos Estados Unidos, que consideram o Hezbollah uma organização terrorista.

"Esta é uma decisão muito importante, um passo importante e significativo na luta global contra o terrorismo", disse o ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Israel Katz, acrescentando que o Estado hebreu sente uma "profunda gratidão" para com o Governo alemão.

Até agora, apenas as atividades do ramo militar do Hezbollah, descritas como terroristas pelos países da União Europeia (UE), eram proibidas na Alemanha, mas não as do ramo político.

"Estou convencido de que vários governos do Médio Oriente e milhares de vítimas do terror do Hezbollah estão felizes com esta decisão", acrescentou o ministro israelita, pedindo que "outros países europeus" e a UE sigam o exemplo.

Inimigos históricos, o Hezbollah e Israel entraram em conflito pela primeira vez na Guerra do Líbano, na década de 1980, e novamente em 2006.

O Hezbollah é um aliado do Irão e do regime sírio do Presidente sírio, Bashar al-Assad, também considerados como inimigos por Israel.

Desde o início da guerra na vizinha Síria, Israel levou a cabo centenas de ataques contra posições militares do regime de Bashar al-Assad, mas também contra as do Hezbollah e do Irão, que lutam ao lado do regime sírio.

O exército israelita acusa regularmente o Hezbollah de realizar os seus ataques a partir da Síria, mas sobretudo a partir do Líbano, e de desenvolver, em conjunto com o Irão, um programa de mísseis guiados que pode causar "inúmeras perdas humanas" em Israel.

