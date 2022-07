Israel. Homem morre sugado por buraco em piscina de um colonato

O incidente ocorreu durante uma festa organizada por uma empresa, quando várias pessoas tomavam banho na piscina. Um vídeo, depois reproduzido no Twitter, mostra o buraco a abrir-se no fundo da piscina, drenando rapidamente a água e sugando brinquedos das crianças e, finalmente, também pessoas.





אירוע חריג בכרמי יוסף: בולען נפער בבריכה, אדם אחד נעדר.

פרטים נוספים בהמשך >>

(שימוש על פי סעיף 27א' לזכויות יוצרים) pic.twitter.com/JtWn91G3Sc — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) July 21, 2022



O jornal Times of Israel relata que uma mulher tentou avisar os presentes, dizendo-lhes que saíssem imediatamente da piscina, mas a reacção mais comum foi a de pensar que se trataria de uma brincadeira. Além da vítima, um outro homem foi também arrastado pela água e caíu no buraco, mas conseguiu salvar-se, com ferimentos ligeiros.





Um paramédico citado pelo HuftPost afirma que se trata de "um incidente muito invulgar. Quando cheguei ao local vi um poço que se tinha aberto no fundo da piscina vazia. As pessoas que estavam lá disseram-me que o poço se tinha aberto subitamente e que em poucos segundos a água da piscina foi sugada".





As equipas de salvamento encontraram um poço com cerca de 13 metros de profundidade, que as obrigaram a trabalhos de recuperação do corpo com várias horas de duração.





A rádio pública israelita Kan News precisou que a piscina fora construída ilegalmente, e que na verdade era improvável que pudesse conseguir a autorização necessária, precisamente devido à localização sobre o poço. E cita também um professor de geologia de Tel Aviv a ponderar que a psicina provavelmente estaria defeituosamente construída.





A construção atrabiliária de piscinas, em colonatos "legais" e ilegais, tem sido desde há muito objecto de crítica das organizações de direitos humanos, que apontam a ostentação de desperdiçar em piscinas água sempre escassa nas torneiras de lares palestinianos.