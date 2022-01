Israel investiga morte de palestiniano idoso após detenção

O Departamento de Estado norte-americano indicou estar em contacto com o governo israelita para "esclarecimentos" sobre o incidente e apoiar uma "investigação completa".

Omar Asaad foi detido pelas forças israelitas quando voltava para casa depois de visitar familiares na sua vila natal de Jiljiliya, perto da cidade de Ramallah. Horas depois foi transportado para um hospital, quando já tinha morrido de ataque cardíaco, segundo o Ministério da Saúde palestiniano.

O presidente da câmara de Jiljiliya, Fouad Moutee, disse, citando testemunhas, que os soldados pararam o veículo de Asaad, que o retiraram à força e o levaram amarrado e com os olhos vendados para um prédio abandonado nas redondezas.

Mais tarde também detiveram vários jovens na zona daquele edifício.

Moutee disse ainda que os outros detidos não sabiam que Asaad estava naquele local porque estava escuro e que só o encontraram depois do exército ter retirado. Não é claro quando é que o homem morreu.

O exército israelita indicou num comunicado que Asaad foi detido "após resistir a uma verificação" e foi libertado mais tarde, dando a entender que estava vivo. A instituição referiu que a Polícia Militar está a analisar o incidente.

Israel diz que investiga com cuidado os incidentes em que palestinianos são mortos por soldados do Estado hebreu, mas organizações de direitos humanos referem que as investigações raramente levam a acusações ou condenações e que, em muitos casos, o exército não entrevista testemunhas-chave ou recupera provas.

As forças israelitas fazem detenções regularmente em localidades palestinianas na Cisjordânia, um território ocupado por Israel desde 1967, onde vivem 2,9 milhões de palestinianos e 475.000 israelitas. Estes últimos residem em colonatos considerados ilegais sob a lei internacional.