Israel julgado por genocídio na Faixa de Gaza

Nesta primeira audiência do principal órgão judicial da ONU, a África do Sul vai apresentar a sua argumentação em que defende ainda que o TIJ decrete medidas de emergência, incluindo ordenar que Israel cesse imediatamente as operações militares, bem como todos os “atos genocidas” descritos no pedido.Em causa está a reação israelita aos atos perpetrados pelo movimento islamita Hamas em 7 de outubro de 2023, na sequência de um ataque em massa daquele movimento extremista que incluiu o lançamento de foguetes e a infiltração simultânea de milhares de milicianos que massacraram cerca de 1.200 pessoas e raptaram outras 250 em colonatos judaicos nos arredores da Faixa de Gaza.Desde então, o exército israelita lançou uma forte ofensiva aérea, terrestre e marítima no enclave palestiniano, onde, além dos mortos e feridos, cerca de dois milhões de pessoas, a maioria da sua população, sofrem uma crise humanitária sem precedentes, com o colapso dos hospitais, o aparecimento de epidemias e a escassez de água potável, alimentos, medicamentos e eletricidade.A contestação e defesa de Israel está marcada para sexta-feira.