Israel. Julgamento de Netanyahu tem início no próximo mês

Além de suborno, fraude e quebra de confiança em vários casos, o político também é acusado de ter aceitado presentes luxuosos de amigos bilionários e de ter trocado favores em prol de uma cobertura mediática mais positiva.

As duas primeiras eleições constituíram-se em grande parte num referendo sobre Netanyahu.



Ao longo da propaganda eleitoral, o político tem tentado desviar as atenções das suas acusações em contraposição com o seu rival, Benny Gantz, que tenta evidenciá-las.. A lei encontra-se a seu favor pois antecipa que qualquer ministro que seja acusado judicialmente tem obrigatoriamente de se demitir.Contudo, foi aberta uma exceção a Netabyahu que se pode manter em funções caso não goze do estatuto de imunidade face à justiça. Algo que o próprio já pediu que lhe fosse retirado a 28 de janeiro.O começo do julgamento irá coincidir com o processo de criação do novo executivo, no qual a procuradoria e o Supremo tribunal deverão dar os seus pareceres, caso se verifique a reeleição do atual primeiro-ministro.

Estados Unidos na base das promessas legislativas



Na segunda-feira, Benny Gantz afirmou que, se vencer as eleições, irá consertar os laços com o Partido Democrático dos Estados Unidos, acusando o atual primeiro-ministro israelita de desvalorizar as ligações existentes em favor do apoio exclusivo do partido de Trump., constatou Gantz.Por outro lado, Netanyahu destaca a importância do seu relacionamento com Trump no suporte à sua base nacionalista em Israel.As sondagens pré-eleitorais demonstram que nem Gantz nem Netanyahu têm um caminho fácil para atingir a maioria parlamentar.