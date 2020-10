Israel lamenta retirada de embaixador da Arménia

"Israel atribui importância às relações com a Arménia e vê a sua embaixada como uma ferramenta importante para promover essas relações para o benefício de ambos os povos", afirmou o Ministério, num comunicado citado pela agência EFE.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Arménia chamou hoje para consultas o seu embaixador em Israel em protesto contra a venda de armas ao Azerbaijão, durante os combates no enclave separatista de Nagorno-Karabakh.

Segundo disse hoje em conferência de imprensa a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Arménia, "o fornecimento de armamento super moderno por parte de Israel ao Azerbaijão é especialmente inadmissível a meio de uma agressão em grande escala deste país contra a Arménia e Artsakh (Nagorno-Karabakh)."

A Arménia assegurou que expressou o seu desconforto "em várias ocasiões" às autoridades israelitas através dos canais diplomáticos.

As autoridades arménias sempre tiveram uma relação tensa com Israel, que sempre se recusou a reconhecer o genocídio arménio cometido pelo Império Otomano em 1915.

O primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinian, disse hoje que no Karabakh as forças arménias combatem o "terrorismo internacional" representado pelo Azerbaijão e a Turquia, que Erevan acusa de participar com unidades, mercenários e armamento nos confrontos.

Os Presidentes da Rússia, Vladimir Putin, Estados Unidos, Donald Trump, e França, Emmanuel Macron, pediram hoje ao Azerbaijão e à Arménia um cessar-fogo "imediato" na região que é palco de combates desde domingo.

Esses três países são copresidentes do Grupo de Minsk da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), que garante o cumprimento do cessar-fogo, em vigor desde 1994.

O líder azeri, Ilham Alíev, assegurou, na quarta-feira, que o atual formato de negociações não tinha dado resultados em 30 anos, que as grandes potências não tinham sido capazes de convencer a Arménia a abandonar os territórios ocupados e que os apelos ao diálogo estavam agora "fora da mesa".

As autoridades de Nagorno-Karabakh, que autoproclamaram a sua independência do Azerbaijão em 1991, opuseram-se também a uma trégua.

Em julho deste ano, os dois países envolveram-se em confrontos a uma escala mais reduzida que provocaram cerca de 20 mortos. Os combates recentes mais significativos remontam a abril de 2016, com um balanço de 110 mortos.

Desde domingo que as forças do enclave separatista apoiadas pela Arménia, um país de religião cristã ortodoxa, e as do Azerbaijão se confrontam nos combates mais sangrentos desde 2016.

Mais de 80 mortos foram já confirmados no ressurgimento do conflito.

