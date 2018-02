Israel lança grande ofensiva contra "alvos do Irão" na Síria

RTP10 Fev, 2018, 11:08 / atualizado em 10 Fev, 2018, 12:05 | Mundo

Em comunicado, o Exército de Israel confirmou que foi lançada uma ofensiva de grande envergadura contra o que diz serem alvos iranianos em território sírio. "Doze objetivos, incluindo três baterias de defesa aérea e quatro objetivos iranianos que fazem parte do estabelecimento militar do Irão na Síria, foram atacados", informou o Exército.



Durante o ataque, as baterias antimísseis dispararam contra a aviação israelita levando à ativação dos alarmes antiaéreos nos ocupados Montes Golan, a norte de Israel, pela segunda vez este sábado.



Esta escalada na tensão entre Irão, Síria e Israel começou ainda durante a noite. Um avião F16 do Exército de Israel foi derrubado pela Síria quando os caças atacaram "objetivos iranianos" no país vizinho. Israel alega que o F16 interveio em resposta à incursão de um drone iraniano em espaço aéreo israelita.

"Preparado para todos os cenários"

c/ Lusa

O avião, que foi atingido, caiu em território israelita e os pilotos foram transportados para um centro de saúde. Um dos pilotos encontra-se em estado grave."Um piloto do Exército ficou gravemente ferido devido à evacuação de emergência de um avião. O piloto foi transportado para o hospital para receber tratamento médico. O incidente está a ser revisto. A família foi notificada", informou um porta-voz militar pouco depois do incidente."O Exército vê os ataques iranianos e a resposta síria como uma violação grave e irregular da soberania israelita", advertiu ainda o Exército israelita.O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reiterou a sua preocupação com o aumento das forças pró-iranianas na Síria que combatem conjuntamente com o Presidente sírio e assegura que não permitirá que se posicionem perto da linha divisória.Depois dos ataques de hoje, Israel afirmou que "está preparado para todos os cenários" e que "continuará a atacar quando for necessário".Esta é a primeira vez desde o início da guerra na Síria que a defesa israelita confirma ter atacado alvos iranianos em território sírio. O Irão – percecionado com um grande inimigo por Israel – tem ajudado militarmente o regime de Bashar al-Assad.Em Damasco, a agência oficial Sana divulgou que bases militares do centro do país tinha sido atacados por “mais do que um avião israelita”. O Hezbollah, o Irão e a Rússia - aliados do regime sírio - negam qualquer violação do espaço aéreo israelita por um drone.