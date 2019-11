Israel lança novos ataques na Faixa de Gaza, agora contra posições do Hamas

As operações têm como alvo não as posições do grupo extremista Jihad Islâmica, mas do Hamas, o movimento islâmico que controla Gaza, mas que tinha ficado à margem dos confrontos no início da semana, informou o exército.

"Duas granadas de morteiro foram disparadas da Faixa de Gaza para o território israelita e intercetadas pelo sistema Iron Dome [antimíssil]", indicou o exército numa mensagem enviada pela rede social WhatsApp.

No ataque, o exército atingiu "alvos do Hamas" na Faixa de Gaza, acrescentou.

Segundo fontes de segurança palestinas, os ataques israelitas atingiram dois locais do Hamas no norte do enclave, onde dois milhões de palestinianos vivem sob bloqueio de Israel.

Na terça-feira passada, o exército israelita realizou uma operação em Gaza contra um comandante da Jihad Islâmica, um movimento islâmico armado que respondeu com uma série de disparos de granadas de morteiro contra Israel.

Após dois dias de confrontos, que causaram 34 mortos na Faixa de Gaza, a Jihad Islâmica e o Israel acordaram um cessar-fogo que entrou em vigor na manhã de quinta-feira.

A fragilidade do cessar-fogo ficou visível quando, um dia depois, a força aérea israelita bombardeou Gaza, após o território ter sido alvo de ataques.