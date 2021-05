Israel. Líder da extrema-direita abre caminho a coligação anti-Netanyahu

Ao fim de quatro eleições nos últimos dois anos, a oposição israelita prepara-se para tentar formar um Governo de alternativa que evite um quinto escrutínio





“A minha intenção é fazer o máximo possível para formar um Governo de unidade nacional com o meu amigo Yair Lapid, para que, se Deus quiser, possamos salvar o país de uma queda livre e voltar a colocar Israel no seu caminho”, afirmou Naftali Bennett no domingo após um encontro com o partido.





Nas últimas eleições de 23 de março, o partido de Lapid, Yesh Atid, foi a segunda força política mais votada, com 17 deputados, atrás do Likud de Netanyahu, que conseguiu eleger 30 em 120 deputados para o Knesset, o Parlamento israelita.





Tendo falhado a maioria (61 lugares) mas como partido mais votado, Benjamin Netanyahu foi incumbido de formar um Governo, tendo falhado uma coligação com outras forças políticas. O próprio Naftali Bennett, que agora se mostra disposto a formar Governo de unidade nacional, recusou-se a formar uma coligação da ala direita liderada por Netanyahu.







Perante o impasse, o Presidente israelita, Reuven Rivlin, encarregou Yair Lapid de tentar formar um Governo, a última alternativa à marcação de novas eleições. O líder centrista tem até quarta-feira para formar Governo.







“Um perigo para a segurança de Israel” De acordo com a imprensa israelita , Yair Lapid e o ultranacionalista Naftali Bennett trabalham agora para assegurar um acordo de coligação para a formação de Governo, dois dias antes da data limite. Se os dois líderes não chegarem a um entendimento até quarta-feira, Israel deverá seguir para a quinta eleição legislativa em apenas dois anos.

Para além de Bennett, Lapid conta também com





Bennett defende a anexação de grande parte da Cisjordânia ocupada e está muito mais próximo ideologicamente de Netanyahu do que de Lapid, escreve o jornal The Guardian. No entanto, o acordo entre os dois adversários parece estar prestes a ser finalizado e prevê que Naftali Bennett ocupe o lugar de primeiro-ministro dos primeiros dois anos da legislatura, enquanto Yair Lapid seria o chefe de Governo nos últimos dois anos.







“Precisamos de um Governo que reflita o facto de não nos odiarmos. Um Governo no qual a esquerda, a direita e o centro trabalharão juntos para enfrentar os desafios económicos e securitários que enfrentamos”, afirmou Yair Lapid na última semana.



Apesar do foco desta alternativa na recuperação económica após a Covid-19, a miríade de forças políticas e opiniões que se poderão juntar neste Governo de “unidade nacional” exibem as enormes fragilidades de uma coligação pouco viável.







Lapid ambiciona unir, no mesmo executivo, o Partido Trabalhista, o partido de esquerda social-democrata Meretz - defensor da solução de dois Estados na questão israelo-palestiniana – mas também Naftali Bennet, de extrema-direita, ou mesmo o ultrarradical Avigdor Liebermann, que já defendeu a pena de morte para membros “infiéis” da minoria árabe em Israel, que representa atualmente cerca de 20 por cento da população.







“O que é que isto fará pelo poder de dissuasão de Israel? Como é que vamos poder olhar os nossos inimigos olhos nos olhos? O que é que eles vão fazer em relação ao Irão ou a Gaza? O que vão dizer do nosso Governo em Washington?”, alertou o primeiro-ministro Netanyahu.







“Não formem um Governo de esquerda – esse governo será um perigo para a segurança e para o futuro de Israel”, afirmou Benjamin Netanyahu, após a declaração de apoio por parte de Naftali Bennett.



O primeiro-ministro israelita está no poder há 12 anos e enfrenta três processos de corrupção. Na sequência das negociações rumo a um novo Governo de alternativa, Netanyahu acusou Naftali Bennett de perpetrar “a fraude do século”.