Israel. Mais de 80 mil na rua contra reforma judicial proposta por Netanyahu

Os meios de comunicação sociais israelitas dão conta de 80 mil pessoas no protesto em Telavive e outras dezenas de milhares em HAIFA e Jerusalém junto à residência oficial do presidente do país.



Trata-se da maior manifestação desde que o novo governo assumiu funções em finais de dezembro.



O alvo de todas as criticas é a reforma do sistema judicial... que coloca em causa a independência dos tribunais.



Netanyhau foi recentemente eleito já na condição de arguido em vários processos onde é acusado de corrupção.



Entre os críticos da proposta estão o procurador geral de Israel ou o presidente do Supremo Tribunal de Justiça.



As últimas sondagens mostram que 53 por cento dos israelitas estão contra as reformas e apenas 35 por cento as apoiam incondicionalmente.