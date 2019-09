Israel. Ministro palestiniano preso pela segunda vez em três meses

RTP25 Set, 2019, 17:51 | Mundo



As autoridades afirmaram que prenderam, esta quarta-feira, Fadi al-Hadami que foi acusado de infringir uma lei que proíbe a Autoridade Palestiniana de realizar atividades politicas em Jerusalém - ação que os palestinianos consideram ser "rotineira" e parte de uma "campanha de assédio", segundo Al Jazeera





O Ministério da Autoridade Palestiniana para Jerusalém disse, num comunicado, que as autoridades israelitas invadiram a casa do ministro ainda antes deste estar sob custódia.







Fadi al-Hadami "está a ser interrogado pelas autoridades do Departamento da Polícia de Jerusalém", confirmou o porta-voz da polícia israelita Micky Rosenfeld.





É a segunda vez que Al-Hadami é detido pelo mesmo motivo. Hadami foi detido em junho passado e depois libertado pelas autoridades israelitas. O advogado do ministro, Mohannad Jbara, afirmou que a detenção ocorreu devido a atividades que incluíam o acompanhamento do presidente do Chile durante uma visita ao complexo da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, no monte do templo.



Governador da Autoridade Palestiniana é procurado



Entretanto, o governador da Autoridade Palestiniana, Adnan Ghaith, está a ser procurado para ser interrogado pelo mesmo facto, assim como o seu filho.





Segundo a agência de notícias Wafa, quando as autoridades foram à residência de Ghaith este não se encontrava lá e, por esse motivo, alguns membros da sua família estarão a ser interrogados.





Também não é a primeira vez que Ghaith é detido, inclusive por suspeita de incitação.



O governador da Autoridade Palestiniana foi preso em abril, depois de supostamente violar uma ordem previamente dada a pelas autoridades israelitas.



E já em fevereiro, Ghaith e um suposto advogado foram detidos por suspeita de violarem uma lei que limita a atividade da Autoridade Palestiniana em Jerusalém, além de fraude e falsificação.



As autoridades estavam a investigar o governador após a detenção de um homem palestino-americano acusado no envolvimento da venda de uma propriedade em Jerusalém Oriental a um comprador judeu.







Ainda em outubro do ano passado, Ghaith foi detido por dois dias para interrogatório, tendo sido libertado por afirmar que tinham acabado as "atividades ilegais da [Autoridade Palestina] em Jerusalém", mas foi detido novamente em novembro.





O partido Fatah, do presidente palestiniano Mahmoud Abbas, condenou o assédio das autoridades palestinianas em Jerusalém, dizendo que a medida faz parte dos esforços de Israel para consolidar o seu domínio sobre a cidade ocupada e não permitir presença ou atividade oficial palestiniana na cidade.





"Qualquer pessoa que esteja associada à AP em Jerusalém, é rotineiramente presa porque Israel quer garantir que não há representação palestiniana em Jerusalém", disse à Al Jazeera, Diana Buttu, ex-consultora jurídica da paz na Palestina.





Para os políticos do movimento Al-Shabaka, "as acusações são muitas vezes dirigidas contra Hadami por causa das várias atividades que tem, que incluem conhecer dignitários estrangeiros ou levar pessoas a passeios por Jerusalém, por isso não há nada que justifique a detenção".





A Autoridade Palestiniana nomeia funcionários para Jerusalém Oriental, que Israel ocupou em 1967 e anexou em 1980 - anexação que nunca foi reconhecida pela comunidade internacional, até Donald Trump o ter considerado em 2017.



Além dos assuntos quotidianos, o papel das autoridades da AP em Jerusalém Oriental é principalmente simbólico, uma vez que Israel tem total controlo sobre a cidade,que é reivindicada pela Autoridade Nacional da Palestina para se tornar capital de um futuro Estado palestiniano.